TOP 100 - Les Grandes Gueules

Une fois n'est pas coutume, le football belge a livré en 2016 son lot de gagnants et de losers, de découvertes et d'arnaques, de grandes gueules et de mal-aimés, etc...Le jury bicéphale Sport/Foot Magazine-RTBF les a passés au crible. Entre poids des mots et poids des maux.