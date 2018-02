Top 100 : les grandes gueules

1. Ricardo Sa Pinto : Preud'homme portugais

Une nuque chevelue, de la passion, une bonne dose de folie, et pas mal de parano aussi, le parallèle avec Michel Preud'homme est vite fait du côté de Sclessin. Sauf qu'avec notre Richard Coeur de Lion, version lusitanienne, les résultats ne sont pas (encore...) de la même teneur. Même si les derniers matches des Rouches contre Anderlecht (championnat) et Bruges (coupe) étaient prometteurs. Reste que ses sorties médiatiques, elles, sont déjà cultes.

2. Thomas Meunier : punchliner 2.0

Arrivé avec le costume de nobody au PSG, le Gaumais s'est rapidement fait un nom sur et en dehors des terrains. Son franc-parler et ses bons mots dénotent dans un milieu où la langue de bois est sacralisée. Que ce soit sur ses propres réseaux sociaux ou dans les médias plus traditionnels, Meunier manie dérision, second degré et délivre quelques tacles bien sentis. Un humour coupé-décalé façon plat pays. Qui lui vaut la cote dans son entourage.

3. Hein Vanhaezebrouck : sauce Hein

On ne trahira pas la vérité en disant que l'actuel coach des Mauves a tout fait pour recevoir son bon de sortie à Gand en début de saison. S'il espérait d'autres résultats, ses déclarations n'ont fait que rajouter de l'huile sur le feu d'un club en crise. Depuis son passage à Anderlecht, son regard est toujours aiguisé et très souvent corrosif. Ce n'est pas le mercato qui risque de l'apaiser. Car avec ce matériel-là, il lui sera impossible de concurrencer Bruges.

Les autres :

