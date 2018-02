Timmy Simons est le joueur de champ le plus âgé du championnat de Belgique

Le précédent record (41 ans et 7 jours) était détenu par Charles Cambier, qui avait joué au FC Bruges au début du XXe siècle. Plus récemment, Vital Borkelmans avait porté le maillot blauw en zwart à 40 ans, 11 mois et 14 jours.

Timmy Simons n'avait plus joué depuis le match contre Charleroi (1-2) le 24 septembre lors de la 8e journée de Jupiler Pro League. Il était alors monté à 2 minutes de la fin en remplaçant Hans Vanaken.

"Je dois tout d'abord dire que je ne m'attendais pas à monter au jeu", a déclaré après Timmy Simons après le match au Standard. "J'étais occupé à m'échauffer parce que Mechele avait eu besoin de soins, mais après, je suis retourné m'asseoir sur le banc. Le coach m'a alors soudainement dit que je devais me préparer à monter. Je suis naturellement très fier de ce record même si pendant le match, je ne m'en souciais pas du tout. Il faut pouvoir rapidement tourner le bouton et toujours être prêt. A chaque entraînement, je donne encore toujours le meilleur de moi-même et il en ira ainsi jusqu'à la fin de ma carrière".

Timmy Simons était devenu le Diable Rouge le plus âgé le 13 novembre 2016 lorsqu'il avait remplacé Axel Witsel à la 88e minute du match Belgique - Estonie (8-1) comptant pour les qualifications pour le Mondial 2018. A 39 ans, 11 mois et 2 jours, le Brugeois effaçait des tablettes le gardien Jan De Bie qui a joué à 38 ans et 30 jours lors de la 1e édition de la Coupe du monde en 1930.

Le record du joueur le plus âgé est toujours détenu, et pour quelques années encore, par l'ancien gardien de but Ratko Svilar, qui a défendu les filets de l'Antwerp jusqu'à 44 ans, 4 mois et 4 jours.