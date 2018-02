Thorgan Hazard : "J'ai envie d'aller plus haut"

Thorgan Hazard à propos...

...de la Bundesliga : " Je me sens bien ici, j'aime ce club et l'ambiance qu'il y a autour. Il faut s'habituer, il faut comprendre la mentalité des gens. Mais quand tu t'es imprégné de ça, tu te fonds facilement dans le moule. Tout fonctionne bien en Allemagne. C'est très carré. Et ça me plaît. J'ai toujours su que je voulais venir ici. Et je ne suis pas déçu. Je crois pouvoir dire que j'ai fait le bon choix. L'Angleterre attire mais quand tu parles avec des joueurs qui évoluent en Premier League, ils te disent aussi que l'Allemagne semble être un championnat extraordinaire. On a les meilleurs stades, les meilleures infrastructures. L'ambiance est aussi plus chaude qu'en Angleterre."

...de son étiquette de "frère de" : "Moi, ma progression est plus lente. Il faudrait être aveugle pour ne pas se rendre compte que je n'ai pas les mêmes qualités que mon frère. Il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a parfaitement géré sa carrière, il a effectué les bons choix aux bons moments. Et sur le terrain, il a fait du Eden, il a été monstrueux. S'il y a cinq ans, on m'avait dit que je serais Diable Rouge, que je jouerais avec Eden, je ne l'aurais pas cru. Mais au fur et à mesure, tu commences à y croire, tu fais tout pour réussir. Et je n'ai pas envie de m'arrêter là. J'ai envie d'aller plus haut. Mais sans brûler les étapes."

...des rumeurs de transfert d'Eden au Real : "Tu sais comment ça va. Il y a des choses que papa a dites qui ont peut-être été transformées, exagérées. Comme quand on écrit qu'Eden rabaisse mon père, qu'il le clashe suite à sa réponse. On aime amplifier les choses dans le foot. Ce que mon père a dit, c'est ce qu'Eden dit depuis des années : il aime le Real Madrid depuis toujours mais il n'a jamais dit qu'il allait aller au Real Madrid."

...des Diables Rouges : "C'est normal d'être exigeant vu les joueurs qu'on a. On serait bête de ne pas l'être. Lors du dernier EURO, tout le monde a été déçu de l'élimination. On a peut-être sous-estimé l'adversaire, il y a eu des blessures, c'est difficile à expliquer. Mais l'équipe évolue, progresse. On n'a pas perdu un match, on a marqué le plus de buts des éliminatoires ex-æquo avec l'Allemagne, mais on continue d'être critiqués. L'association De Bruyne-Eden ? Dire que les deux ne peuvent pas jouer ensemble, ce sont des conneries. Il n'y a pas de rivalité entre eux. Ceux qui pensent que l'un ne va pas faire la passe à l'autre, c'est ridicule, ce sont deux styles différents mais qui peuvent très bien fonctionner ensemble."

Par Thomas Bricmont

