Thelin prolonge d'un an son séjour à Anderlecht

L'attaquant international suédois était arrivé de Bordeaux en prêt en janvier. Le prêt est prolongé pour une saison supplémentaire et une option d'achat est également stipulée, a précisé Anderlecht. Doublure attitrée de Lukasz Teodorczyk à la pointe de l'attaque bruxelloise, Thelin, 24 ans, compte seize apparitions en Jupiler Pro League et six en Europa League. Il a marqué deux buts, dont celui contre le Zenit Saint-Pétersbourg qui a qualifié Anderlecht en 8e de finale de l'Europa League.