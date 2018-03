Teodorczyk ou le Retour du Grand Blond

Teo ! Teo ! Teo ! Nous sommes en plein milieu de la première mi-temps d'Anderlecht - Antwerp et le stade Constant Vanden Stock est en transe. Lukasz Teodorczyk vient de marquer et les supporters s'extasient davantage que si le but avait été inscrit par un autre joueur. Teodorczyk passe devant la tribune réservée aux supporters de l'Antwerp et s'arrête devant la tribune d'honneur. Ses équipiers accourent vers lui pour le féliciter. Kenny Saief s'envole et lui grimpe sur le dos tandis que Pieter Gerkens l'enlace. On est en pleine Teomania. Le Polonais fait un petit mouvement de la tête et tout le public est derrière lui.

...