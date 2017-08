Sven Kums, un footballeur en or

C'est à Gand que Sven Kums a connu ses plus beaux moments. En deux saisons, il y a conquis le titre de champion, la supercoupe et un Soulier d'Or. Il y a aussi vécu une campagne de Ligue des Champions mémorable et a été convoqué chez les Diables Rouges. Dimanche, il se rend à la Ghelamco Arena avec Anderlecht.