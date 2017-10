Steven Defour est prêt à saisir sa chance avec les Diables

"Peut-être que j'aurai la possibilité de jouer, oui. Je suis prêt. Et si l'occasion se présente, je dois la saisir", a déclaré le médian, mardi, à Tubize.

Defour ne pense pas qu'il tire profit de la non-sélection de Nainggolan. "Depuis les débuts de Roberto Martinez, quand je n'étais pas blessé et que je jouais en club, j'étais repris, même quand Radja l'était aussi. Donc pour moi, ça ne change rien."

Steven Defour vit un bon début de saison avec Burnley. "La préparation faite cet été fait la différence. Nous avons aussi changé un peu de style de jeu. Nous avons des joueurs qui savent garder le ballon. Bon, on reste Burnley, donc nous n'avons parfois pas beaucoup le ballon, mais quand on l'a, on sait quoi en faire. En ce moment, je suis bien. Bien sûr, on peut toujours faire mieux, mais je me sens bien."

Defour a surtout progressé physiquement en Angleterre. "Burnley ne joue qu'une fois par semaine. Nous travaillons beaucoup le physique, c'est notre point fort", a-t-il confié.