Stefan Van Loock redevient le responsable presse des Diables Rouges

"Stefan Van Loock apportera de l'expertise et de l'expérience à notre Département Communication", souligne le secrétaire- général de l'UB Koen De Brabander dans le communiqué.

"Il aura pour tâche principale de gérer les activités médias et les communications relatives aux Diables Rouges ainsi que l'agenda médias de l'entraîneur fédéral Roberto Martínez. Pierre Cornez pourra quant à lui et grâce à l'arrivée de Stefan Van Loock, davantage se concentrer sur sa fonction de porte-parole de l'URBSFA et sur les autres communications de la Fédération. Étant donné l'importance médiatique sans cesse grandissante relative aussi bien à l'URBSFA qu'aux Diables Rouges, il devenait de plus en plus difficile pour une seule personne de gérer ces différentes tâches et il était donc important de repenser notre fonctionnement afin d'en améliorer l'efficacité".

Stefan Van Loock avait cumulé les fonctions de porte-parole de l'Union belge et d'attaché de presse de l'équipe nationale de 2011 à 2014, avant de les céder à Pierre Cornez et de quitter la maison de verre.

Le nouveau Directeur Communication et Business Development Michaël Siméon dont l'engagement avait été annoncé le 17 février, débutera lui le 15 mai.