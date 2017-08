Standard-Zulte Waregem, une ouverture de qualité de la 4e journée

Après s'être inclinés respectivement face à Saint-Trond (1-0) et au Club Bruges (1-2) lors de la journée précédente, ces deux équipes auront à coeur de rapidement retrouver le chemin de la victoire. Même constat pour le Sporting d'Anderlecht, battu 2-0 à Charleroi. De leur côté, Ostende, Lokeren et Eupen tenteront d'accrocher leurs premiers points de la saison.

Surpris en toute fin de rencontre sur la pelouse du Stayen dimanche dernier, le Standard de Liège devra rapidement laver l'affront d'une défaite inattendue. Réduits à neuf et cueillis à froid dans les arrêts de jeu sur le but victorieux de Yohan Boli, les Rouches auront fort à faire face aux hommes de Franky Dury qui restaient quant à eux sur un sans faute avant de trébucher à domicile contre le Club Bruges dimanche dernier (1-2).

Samedi, le Sporting de Charleroi, co-leader du championnat en compagnie du FC Bruges, se déplacera à la Luminus Arena de Genk à 18h. Les Limbourgeois ont enfin fait le plein de confiance après avoir acquis leur premier succès de la saison sur la pelouse de l'Antwerp le week-end dernier (3-5). Les Carolos affichent toujours un sans faute. Bien organisés et réalistes face à Anderlecht (victoire 2-0), dimanche dernier, les Zèbres frapperaient un grand coup en cas de quatrième victoire consécutive en championnat.

A 20h00, Eupen qui a recruté Mbaye Leye cette semaine, tentera d'accrocher ses premiers points de la saison face à des Ostendais également en mauvaise posture avec trois défaites en autant de rencontres. Dans le même temps, Lokeren aura le même objectif après avoir manqué ses début en championnat (0/9). Nommé après deux journées, Peter Maes devra obligatoirement prendre le dessus sur Philippe Clément et Waasland-Beveren, la bonne surprise de ce début de championnat avec deux partages et une victoire. Enfin, Malines accueillera l'Antwerp pour clôturer la journée de samedi (20h30).

Dimanche, Anderlecht et Saint-Trond se disputeront la victoire au Parc Astrid (14h30). Les Bruxellois ont timidement débuté le championnat en glanant seulement quatre points sur les neuf déjà mis en jeu. Une deuxième défaite consécutive amènerait donc le doute dans les travées du stade Constant Vanden Stock. A 18h, le Club Bruges se rendra au stade des Éperons d'or de Courtrai pour y affronter Anastasiou et ses hommes, forts de deux victoires de rang (face à Lokeren et Eupen). En lice en barrages de Ligue Europa face à l'AEK Athènes jeudi soir, les Brugeois devront faire abstraction de la fatigue pour tenter de bouger le solide bloc courtraisien.

En clôture de cette 4e journée de Jupiler Pro League, l'Excel Mouscron affrontera une équipe de La Gantoise en plein doute (20h). Nantis de 6 points, les Hurlus devront profiter de la méforme des Buffalos (1 point) pour accrocher leur premier succès de la saison au satde du Cannonier.