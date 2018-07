Standard : les pieds nickelés

Et si tout était parti d'un match sans grand enjeu, fin janvier 2002 ? Ce jour-là, le petit RWDM d' Emilio Ferrera battait le Standard de Michel Preud'homme. On lit dans les commentaires d'époque : Emilio Ferrera a préféré un football plus technique et plus frivole qui a souvent contrarié les Liégeois (...) Le Standard a surtout perdu la bataille de l'entrejeu. Et si le respect de MPH pour EF était né là-bas à Molenbeek ?

...