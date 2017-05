Standard: Laifis ne sera pas suspendu

Laifis avait été renvoyé aux vestiaires à la 28e minute de jeu pour une faute sur Cerigioni dans la surface de réparation, le 25 avril lors du match Standard - Waasland-Beveren (0-2) comptant pour la 5e journée des play-offs II. Si Waasland-Beveren avait manqué la conversion du penalty, Laifis, qui avait retenu son adversaire par le maillot, avait reçu la carte rouge directe.

Le parquet de l'Union belge avait demandé que Laifis écope d'une journée de suspension et que soit levé le sursis dont le joueur fait l'objet depuis le 28 décembre dernier, après une exclusion dans un match contre Saint-Trond. Mais la commission des litiges n'a pas suivi l'avis du parquet, estimant que la carte rouge était suffisante, Laifis "essayant de jouer le ballon et ne mettant pas en danger l'intégrité physique de son adversaire", selon Jean-Paul Lacomble, président de la commission. S'il n'est pas suspendu, Laifis reste sous le coup d'une suspension d'une journée avec sursis, et ce jusqu'au 30 décembre.