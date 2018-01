Standard : dans le rouche

Il est un peu plus d'une heure du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, quand le car du Standard arrive à l'Académie. Près de trois heures plus tôt, les hommes de Ricardo Sa Pinto encaissaient un nouvel uppercut et une 8e défaite en championnat en 23 journées. L'arbitrage est, cette fois encore, au centre de toutes les discussions. Dans les couloirs du Gaverbeek, l'ambiance est houleuse, voire explosive.

