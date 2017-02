Stade national: Ghelamco met Grimbergen en demeure d'exécuter le jugement du sentier vicinal

Ghelamco, le promoteur du projet de stade national sur le site du parking C, a décidé de mettre le conseil communal de Grimbergen formellement en demeure d'exécuter le jugement du juge de paix concernant la suppression du chemin vicinal existant encore dans certains documents administratifs, mais plus sur le site du parking C.