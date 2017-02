"Si Malines atteint les Play-Off 1, c'est un effet du hasard"

La semaine dernière, Malines s'était offert le scalp du RC Genk et est toujours dans la course des PO1. Kristof De Ryck suit Malines pour Sport/Footmagazine.

Pour ses six matchs restants, Malines doit se déplacer encore quatre fois. Elle doit notamment se rendre sur le terrain de ses concurrents directs Ostende, Standard et La Gantoise. Est-il juste de dire qu'elle dispose des plus mauvaises cartes ?

Kristof De Ryck: Sur tous les candidats des Play-Off 1, Malines a le programme le plus corsé. L'effort principal se situera tout à fait à la fin. Et il y aura un match à domicile à Anderlecht entre la visite à Sclessin et le match de clôture à Gand. On pourrait dire que le mois dernier Malines aurait mieux faire de prendre un peu d'avance plutôt que de perdre contre des équipes comme Westerlo et STVV.

Cependant, ces raisonnements rationnels ne valent pas grand-chose en foot. Ainsi, Malines a gagné contre Charleroi en décembre, et le week-end dernier encore contre RC Genk, tous deux concurrents directs pour les Play-Off 1. Malines a également remporté des victoires contre des concurrents directs encore en attente : Standard et La Gantoise. Or, Malines a gagné toutes ces rencontres à domicile. Les quatre déplacements que doivent encore effectuer les garçons de Yannick Ferrera sont incontestablement à leur désavantage. Jusqu'à présent, Malines possède une moyenne de 1,9 point par match à domicile contre 1,2 par match en déplacement.

En plus, certains concurrents, tels que La Gantoise, se sont sérieusement renforcés, alors qu'en période de mercato hivernal, Malines n'a accueilli qu'un seul nouveau venu : l'attaquant Sotiris Ninis. Cependant, cette stabilité permet à l'équipe de conserver sa dynamique de groupe familière.

Les joueurs de Malines ont obtenu huit points contre les six équipes en attente. S'ils recommençaient, ils comptabiliseraient un total de 46 points. Certaines années, cela permettre d'atteindre les Play-Off 1, d'autres non."

C'est déjà pas mal que Malines soit encore dans le coup, après un début de saison mitigé. Quelle est la part de l'entraîneur Yannick Ferrera, qui a commencé la saison au Standard avant d'y être licencié, dans cette réussite ?

Les Malinois n'ont pas trouvé leur début de saison si mitigé. Dans ce domaine, ils ont l'habitude. Il y avait cinq ans qu'ils avaient mieux fait que les 8 sur 15 avec lesquels ils ont démarré maintenant. Au commencement de la saison, les joueurs de Malines n'ont d'ailleurs pas souffert de leur complexe de déplacement ; ils ont pris 7 sur 8 points à l'extérieur. Tout cela a eu lieu avant que l'entraîneur Aleksandar Jankovic décide de démissionner et d'aller travailler au Standard. Cette saison, le Serbe a obtenu 1,6 point par match de compétition à Malines et Ferrera 1,5 point par rencontre. Si Malines atteint les Play-Off 1, le club le ressentira comme le mérite des deux hommes, même si cette saison Jankovic n'a été entraîneur principal de Malines que pendant cinq matchs de compétition.

Il n'est pas frappant que les joueurs de Malines fassent plus l'éloge d'un entraîneur que de l'autre, même s'ils indiquent qu'ils se sentent plus sûrs sur le terrain sous la houlette de Ferrera. Dans le système 5-3-2 de Jankovic, leur espace dans le dos était parfois un peu grand, incitant certains à la réserve lors de leurs attaques.

Pour la première fois, les Malinois pourraient accéder aux PO1 et devenir le premier club anversois depuis l'instauration du PO1 en 2009-2010. À quel point est-ce important pour le développement du club ?

Il est bizarre que depuis l'instauration des Play-Off Malines n'ait pas réussi une seule fois à finir parmi les six premiers, alors que Courtrai et STVV ont réussi. C'est la septième année consécutive que Malines se retrouve dans ces fades play-off 2, ce qui ne convient guère à la nature bouillonnante du club. Cependant, la direction de Malines relativise et ne se laisse pas presser: depuis la liquidation de 2002, les Malinois jurent par la croissance continue.

Depuis l'agrandissement de son stade, Malines propose plus de 4000 places. Cela génère plus de revenus qui à l'avenir devraient les entraîner régulièrement en play-off1. C'est ainsi que Malines souhaite se développer durant les années à venir.

Il est frappant que Malines soit en course pour un ticket pour les Play-Off 1 alors que ces revenus plus élevés viennent d'arriver et n'ont pas encore été investis dans le département sportif. Si Malines atteint les Play-Off 1 cette année, ce serait un effet du hasard. Cela devrait permettre au processus de croissance de commencer plus tôt, mais l'idée de base du club est de réduire l'impact de ce hasard et de progresser vers le top.