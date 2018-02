Seuls quatre clubs amateurs ont demandé leur licence pour la D1B

Relégué de Proximus League la saison dernière, Lommel veut retrouver le football professionnel le plus rapidement possible. Les Limbourgeois trônent en tête du classement en D1 amateurs et ne s'attendent pas à voir leur dossier de licence refusé. Leur plus proche poursuivant, Heist, n'a pas introduit de demande en évoquant des raisons financières ainsi que le stade qui appartient à la commune et qui n'est pas conforme. Le club de Knokke, troisième, a avancé des raisons similaires pour ne pas avoir préparé un dossier.

Dessel Sport et Deinze, respectivement quatrième et cinquième, croient encore à une promotion et ont introduit un dossier. Pour Dessel Sport, seul le stade pourrait compliquer les choses. Deinze ne prévoit pour sa part aucun problème. Audenaerde, Geel et Seraing peuvent également croire en une qualification pour le tour final qui désignera le promu. Les Liégeois, dont le stade était déjà conforme pour le football professionnel, sont encore dans la course pour une place dans le top 4. Geel, en difficultés financières, et Audenaerde, resteront en principe en D1 amateurs la saison prochaine.

Hamme, Oosterzonen, Virton, Dender, Châtelet-Farciennes, Berchem Sport et la lanterne rouge Maasmechelen ont uniquement demandé une licence pour la D1 amateurs. Au-delà de la réalité sportive, ces clubs ont surtout évoqué des raisons financières.

La date limite pour introduire un dossier est le jeudi 15 février. Les équipes qui n'ont pas fait de demande ne pourront pas, par définition, monter en Proximus League, mais bien participer au tour final. Il reste dix journées en D1 amateurs.