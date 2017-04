Sergio Conceição va discuter de son avenir avec Nantes, le Standard reste à l'affût

Après avoir assuré le maintien avec Nantes, qui était le principal objectif du club, Sergio Conceição va désormais pouvoir se mettre à table pour envisager son avenir sportif. "J'ai un contrat avec Nantes, et rien ne dit que je vais partir", avait déclaré le Portugais suite à la victoire face à Caen, ce week-end (0-2).

L'objectif sportif principal du club étant atteint, les différentes parties vont pouvoir se mettre à table pour discuter, ce que le Lusitanien avait depuis toujours refusé pour d'abord se concentrer sur l'aspect sportif et sauver le club. Fort de son excellent bilan à la tête des Canaris, il attise forcément beaucoup les convotises, notamment de la Lazio, de la Fiorentina, mais également, bien sûr, du Standard.

L'ancien joueur du Standard notamment entendra prioritairement les propositions sportives et financières du président Kita, qui semble absolument vouloir le garder.

Comme l'annonce la DH, après avoir écouté la propostion de Nantes, le Portugais serait à l'écoute de la proposition liégeoise et serait enclin à rencontrer les dirigeants. La semaine dernière, selon le site 20 Minutes, le Portugais aurait annulé une entrevue avec Bruno Venanzi et Olivier Renard en dernière minute, pour se concentrer sur le sauvetage (désormais acté) des Canaris. Il ne serait tout de même pas insensible à l'intérêt que lui porte un club qu'il a toujours porté sans coeur et va étudier le projet sportif et financier qui lui semble le plus intéressant.