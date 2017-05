Sept buts à Ostende qui bat La Gantoise, éliminée de la course au titre

Mais il est évident qu'à une semaine du choc Club Bruges - Anderlecht dont ils pouvaient être les grands bénéficiaires lors de la prochaine journée, les Buffalos avaient rallié la côte pour s'y imposer et rester ainsi à portée des deux premières places du classement synonymes de Ligue des Champions. A l'arrivée ils se sont toutefois retrouvés les mains vides après avoir pourtant mené deux fois (0-1 et 1-2) tandis qu'Ostende, vainqueur 4-3, grimpe à la 4e place avec 34 points aux dépens du RSC Charleroi, battu 1-3 par Bruges vendredi.

Les visiteurs ont certes rapidement mené grâce à un centre-tir de Kenny Saief auquel il faudra poser la question de savoir s'il a fait exprès de lober le gardien William Dutoit du gauche à la 13e minute (0-1).

Mais même si la réponse est négative, c'était un beau but, contrairement à la partie de billard qui a permis aux Ostendais d'égaliser onze minutes plus tard lorsque Rami Gershon a tenté d'éclaircir une mêlée confuse en dégageant... sur Sébastien Siani, le ballon ricochant dans le but (1-1, score au repos).

Danijel Milicevic a redonné l'avantage à La Gantoise en contournant le mur ostendais des 30 mètres sur coup-franc à la 56e. Mais Lovré Kalinic, trop court sur un centre dévié, permit ainsi à Adam Marusic d'égaliser de la nuque à la 65e (2-2).

Ostende n'en resta pas là et allait pour la première fois prendre l'avantage grâce à Franck Berrier, bien servi par Marusic, qui conclut joliment du gauche hors de portée de Kalinic (3-2, 71e), puis le doubler, 4-2, à la 78e, via David Rozehnal, à bout portant après un tir repoussé de Berrier.

L'inévitable Japonais Yuya Kubo permit à La Gantoise de se rapprocher à 4-3 deux minutes plus tard.

Le marquoir fou de cette rencontre n'afficha plus d'autre changement par la suite malgré un dernier tir de Marusic bien détourné par Kalinic à la 90e. L'Ostendais Antonio Milic fut ensuite exclu pour une faute sur Kalifa Coulibaly (90e+2).

En quelques mots Ostende a donc fait une très bonne affaire et La Gantoise, toujours à 4 points de la 2e place de Bruges après cette première défaite en P-O I, une très mauvaise. Elle comptera même 8 points de retard sur le leader Anderlecht si les mauves battent Zulte Waregem à 18 heures.