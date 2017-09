Saviez-vous que... il y a en moyenne 24 transferts par club de D1

Après le début du championnat de Belgique, les seize clubs de division un ont encore effectué 157 transferts. Avec les 227 déjà réalisés avant le coup d'envoi de la saison, ça fait un total de 384 et une moyenne de 24 transferts par club. Il s'agit d'une augmentation par rapport à l'année dernière, où on avait enregistré une moyenne de 21,8 mouvements par équipe.

Pendant le mercato 2016, les clubs avaient transféré 349 joueurs : 218 avant le début du championnat, 131 pendant les dernières semaines de la période estivale des transferts. On avait engagé 156 joueurs et vendu 193. Cet été, il y a eu 171 transferts entrants et 213 sortants. Le Club (36) et Anderlecht (34) ont réalisé le plus de transferts. Avec onze mouvements, le correspondant qualifié de Charleroi est celui qui a vécu l'été le plus paisible.

Sur les 171 transferts entrants cet été, il y a 61 Belges, soit 35 % du total. Il y a un an, ils n'étaient que 48 sur 156, soit 30 %.

Charleroi a procédé au plus petit nombre d'achats - quatre. C'est aussi la seule équipe à n'avoir pas procédé à des emplettes après le début du championnat. La saison passée, Eupen était le seul à avoir déjà fait ses transactions au coup d'envoi. Charleroi est l'équipe la moins active sur le marché depuis deux ans avec neuf footballeurs entrants.

Pendant la même période, Mouscron et Saint-Trond ont été les plus remuants avec 32 joueurs, à eux deux, à chaque mercato estival. Cet été, Mouscron a engagé 19 joueurs, l'Antwerp 18. La saison passée, le STVV avait enrôlé seize éléments. Qui fera mieux dans un an ?

GEERT FOUTRÉ