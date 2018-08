Saelemaekers ne connaît pas la pression

Bombardé en Première suite aux blessures d'Andy Najar et de Dennis Appiah, la saison passée, Alexis Saelemaekers (19 ans) joue les prolongations en ce début de campagne et tout porte à croire qu'il sera difficile à déloger du flanc droit. Portrait avec la complicité de deux anciens coachs, un ex-équipier, son manager et ses parents.