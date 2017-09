Sa Pinto privé de Clasico?

Dimanche soir, lorsque Paul-José Mpoku a inscrit le but de la victoire face à Lokeren, Sa Pinto a quitté sa zone pour aller partager la joie de ses joueurs derrière le but. A son retour, Bart Vertenten lui a adressé une carte jaune ainsi qu'à ses adjoints Ricardo Pinto Pereira et Rui Faustino Pinto Da Mota.

Le parquet a donc proposé un match de suspension et une amende pour le trio. Il a aussi réclamé deux matchs de suspension et une amende de 600 euros pour Carlinhos exclu en fin de match pour un geste revanchard sur le Lokerenois Tom De Sutter. Dans ce cas, le Brésilien louperait le déplacement à Anderlecht et le match à domicile contre Courtrai.

Exclu pour un pied en avant sur Siebe Blondelle (Eupen), le milieu de Mouscron Selim Amallah s'est vu proposer trois matchs de suspension dont deux effectifs et un avec sursis jusqu'au 26 septembre 2018. Il a en outre écopé de 800 euros d'amende.