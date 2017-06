Sa Pinto, le coach éclair

Nommé à sept reprises à la tête d'un club depuis le mois de février 2012, Ricardo Sa Pinto n'est jamais parvenu à tenir une saison complète.

Au Sporting (30 matches), où il débarque à la fin de l'hiver, sa fin de saison marquée par un parcours inespéré en Europa League lui permet d'entamer la saison suivante. Mais le départ en championnat est catastrophique et la défaite européenne face à Videoton signifie déjà la fin de l'aventure au mois d'octobre.

Cinq mois plus tard, Sa Pinto prend la tête de l'Etoile Rouge pour le sprint final du championnat serbe (11 matches). Huit victoires, puis trois défaites plus tard, il quitte Belgrade à cause de désaccords avec la direction. Il retrouve du travail au mois d'octobre, entamant le plus long bail de sa carrière à la tête de l'OFI Crête (34 matches), mais il quitte le club en fin de saison pour entamer la suivante à l'Atromitos (19 matches), qu'il quitte prématurément en février, alors que les Athéniens sont confortablement installés en milieu de tableau.

De retour au pays, il prend la tête de Belenenses (26 matches) en début de saison, mais il quitte déjà le club en décembre, au bout d'une triste série de six matches sans victoire. La suite s'écrit en juillet 2016, avec un court-métrage saoudien à Al-Fateh (5 matches), suivi en février dernier d'un retour à l'Atromitos (13 matches) où le succès est au rendez-vous. Le Portugais semblait bien parti pour enfin durer sur le même banc de touche, mais l'appel du Standard est passé par là.

En moyenne, Ricardo Sa Pinto passe donc 19,7 matches à la tête d'un club. Sclessin est prévenu.

Par Guillaume Gautier

