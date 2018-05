Sa Pinto : la métamorphose

Entre les " Il DOIT partir " de décembre et les " Il DOIT rester " d'aujourd'hui, que s'est-il vraiment passé ? On va ici tenter de pénétrer les idées de Brave Heart. On entend par exemple : " Évidemment que la rumeur Preud'homme l'énerve. Qui ne serait pas énervé ? "