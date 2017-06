Sa Pinto a dirigé sa première séance avec un groupe de 17 joueurs

Cette première séance collective sous la conduite du nouvel entraîneur portugais Ricardo Sa Pinto a duré environ 1h30. Dans le groupe qui s'est entraîné devant plusieurs dizaines de supporters, il n'y avait aucun nouveau visage puisque Sébastien Pocognoli, seul transfert entrant jusqu'à présent, n'est pas attendu en bord de Meuse avant la semaine prochaine. L'entraînement organisé par le coach et son staff était essentiellement composé d'exercices de course avec et sans ballon. Ces retrouvailles avec le terrain ont été ponctuées par un petit match.

Alexander Scholz, Jonathan Legear, Benito Raman, Orlando Sa et Junior Edmilson faisaient notamment partie des 15 joueurs de champ mobilisés. Deux gardiens de but, Jean-François Gillet et Arnaud Bodart, étaient aussi sur la pelouse pour cette reprise. Ils ont revu leurs gammes en compagnie de Ricardo Pereira, le nouvel entraîneur des gardiens. Rui Mota, l'entraîneur-adjoint, et José Gomes, le préparateur physique, ont également découvert leur nouveau cadre de travail aux côtés d'Eric Deflandre, 2e entraîneur-adjoint. Le staff et ce même noyau de 17 éléments se retrouveront pour une deuxième séance d'entraînement mercredi à 18h.

Huit joueurs, dont Konstantinos Laifis, Milos Kosanovic, Valeriy Luchkevych ou encore Razvan Marin feront leur retour le 26 juin. Au rayon des absents, il fallait ajouter Ishak Belfodil (problèmes familiaux à régler) et Collins Fai (à la Coupe des Confédérations avec le Cameroun). Quant à Matthieu Dossevi, opéré à la cheville en mai, il poursuit sa revalidation. Selon le staff médical, il devrait reprendre avec le groupe dans une dizaine de jours.

En début de semaine, plusieurs joueurs encore sous contrat comme Mohamed Yattara, revenu d'un prêt à Auxerre, ou bien Benjamin Tetteh, prêté la saison dernière au FK Slovácko en République Tchèque, ont été versés dans le noyau C. Le club de Sclessin espère pouvoir se séparer de ces éléments durant le mercato estival. Le premier match de préparation du Standard est programmé pour le samedi 24 juin face au R. Aywaille FC (division 3 amateur) sur le terrain aqualien dès 19h.