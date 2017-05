Ruud Vormer: "Il y a toujours de l'espoir" (Vidéo)

"Il y a toujours de l'espoir", a avancé le capitaine brugeois. "Mais nous devons aussi conserver cette deuxième place. Il nous reste à gagner les deux matches et voir ce qui arrive. Nous voulons toujours jouer pour le titre mais cela ne réussit pas à chaque fois". Au stade Jan Breydel, Anderlecht a opté pour son style de jeu préféré et a surtout misé sur la contre-attaque. Cette attitude n'a pas plu à Vormer. "Avec les joueurs qu'ils ont, ils devraient être en mesure d'apporter plus. Ils se cachent en permanence derrière le contre avec le rapide Acheampong. Mais ils n'ont eu que quelques chances à peine. Nous avons peu de choses à nous reprocher. Nous avons fourni un bon football. La précision nous a seulement manqué à l'avant".

Comme l'année dernière à l'occasion du titre, les fans de Bruges ont transformé le stade un chaudron. "Des fans pareils, il n'y en a nulle part ailleurs en Belgique, juste à Bruges. C'est comparable à ceux de Feyenoord". "Anderlecht ne produit pas le beau football que l'on attend d'un champion, mais c'est efficace.

C'est un bloc incroyablement difficile à bouger", a commenté Hans Vanaken. "Nous nous attendions à ce qu'Anderlecht monte sur la pelouse dans cette disposition. Cela aurait été surprenant que, subitement, ils ouvrent tout. Nous avons néanmoins essayé que ce soit un vrai match. Nous avons tout fait, il n'y a rien à nous reprocher. Il est vrai que pour nous ce 1-1 est insuffisant. Jeudi, nous essayerons de gagner à Ostende alors qu'Anderlecht a aussi un dur déplacement à Charleroi. Attendons donc de voir ce qu'ils feront".