Royal Excel Mouscron soutient la campagne "Vêtements Clean"

"Vêtement Clean" est une campagne de sensibilisation (menée par Solidarité Mondiale, l'ONG du Mouvement Ouvrier Chrétien, et ses partenaires) qui a pour but de venir en aide aux personnes qui confectionnent des vêtements dédiés aux sportifs au Cambodge, au Bangladesh, en Chine ou en Indonésie.

"Ces personnes travaillent de longues journées pour un salaire de misère et dans des conditions de travail dangereuses", explique Elise Depauw, de "Solidarité Mondiale".

Des sportifs tels que le coureur cycliste Philippe Gilbert ont d'ores et déjà apporté leur soutien à "Vêtements Clean" en signant une pétition, appelant les entreprises à s'engager à produire des "vêtements propres", en veillant à assurer un salaire vital et permettre une liberté d'association pour les travailleurs. La pétition souhaite aussi mener à une transparence sur le lieu et les conditions dans lesquelles sont produits les vêtements de sport.

Tout comme les équipes du KV Courtrai, de la Gantoise, du Lierse et du FC Bruges, le Royal Excel Mouscron a affiché son soutien à la campagne. Les joueurs et le staff mouscronnois ont signé la pétition ce vendredi, après leur dernier entraînement de la semaine qui précède leur rencontre prévue samedi (20h) à Waasland-Beveren (septième journée des playoffs 2, groupe A). Ils ont également signé un maillot.

"En tant que joueur africain, c'est évidemment important de pouvoir signer une telle pétition," confie Teddy Mézague, défenseur central du Royal Excel Mouscron. "De nombreux travailleurs africains et asiatiques n'ont pas le droit de travailler dans des conditions optimales. Je suis sensible par rapport à cette problématique. Ce n'est pas seulement important pour moi, mais pour tout le groupe. Cette signature n'est qu'un petit geste, mais nous devons le faire".

La campagne sera présentée aux supporters lors de la rencontre entre l'Excel et le Lierse, prévue le mardi 8 mai. Le coup d'envoi sera donné à 20h30 par Benoît Brabant, président du Mouvement Ouvrier Chrétien de Wallonie picarde. Une bâche sera notamment déployée sur le terrain.