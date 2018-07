"Roberto n'oublie pas ses hommes"

"La première fois que j'ai rencontré Roberto Martinez, c'était il y a sept ans, au centre d'entraînement de Wigan ", raconte Andy De Smet, qui était alors scout au RAEC Mons et l'avait aussi été au SV Roulers. " Il m'avait salué : ' Hello Andy, tu as fait bon voyage ? ' Le fait que quelqu'un que je connaissais seulement pour l'avoir vu à Match of the Day m'ait salué aussi amicalement, en m'appelant par mon prénom, m'a fortement impressionné.

...