Roberto Martinez a dévoilé sa dernière sélection de la saison

Le retour de Vincent Kompany était attendu. Le défenseur central, 31 ans, n'a plus été blessé depuis début mars. Il a repris sa place dans le onze de base de Manchester City et marqué trois buts en huit rencontres de Premier League.

Kompany n'a plus joué pour les Diables Rouges depuis la victoire contre Israël le 13 octobre 2015 en qualifications à l'Euro 2016.

Deux forfaits sont déjà actés, ceux de Mousa Dembélé et Thomas Meunier. Le médian de Tottenham a été opéré du pied gauche. Le latéral du Paris Saint-Germain a subi une opération à la cheville gauche.

Le premier entraînement est programmé vendredi. Samedi, le 'Family Day' est organisé au stade Roi Baudouin. Les Diables Rouges disputeront lundi 5 juin un amical contre la République tchèque.

Quatre jours plus tard, la Belgique tentera de reprendre sa marche en avant vers le Mondial en Russie après le coup d'arrêt subi contre la Grèce (1-1). Les Diables Rouges sont en tête du groupe H avec 13 points, 2 de plus que les Grecs. L'Estonie est cinquième. Le match aller s'était achevé 8-1.

📝 Our squad list for the #FamilyDay (03/06), Czech Republic (05/06) and Estonia (09/06) ! #belcze #estbel #roadtorussia pic.twitter.com/b3RNJnqgB7