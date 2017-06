Rétro - Yves Buelinckx: du football pro au salon de coiffure

"J'ai tourné la page du football. J'ai joué 26 ans en équipe Première, de la D1 à la P3, c'est plus qu'assez", rigole Yves Buelinckx. Il a raccroché les crampons il y a deux ans, à la veille de son 43e anniversaire. Son dernier club a été le SK Leeuw, en P2. L'entraîneur aurait aimé qu'il joue encore un an, mais il a refusé. "J'ai été flatté de sa proposition, bien sûr, mais je sentais que le corps ne suivait plus."

...