Rétro PO1: le dernier but belge de Witsel

" Axel Witsel... Boum... Oh Axel Witsel... On le disait, il a le niveau européen, il le prouve encore ce soir. Quelle classe ! C'est splendide ! " Marc Delire délire, il en a plein la bouche. Il commente ce Standard - Bruges de la septième journée des play-offs 2010-2011 sur Belgacom TV. Ça sent la poudre parce que le Standard traverse ces PO comme un TGV : 16 points sur 18 avant le choc du 7 mai. Le commentateur l'a dit en ouverture du live : " Si vous aimez le football, c'est ici qu'il faut être ce soir. A Sclessin, dans un stade prêt à rugir. " A ses côtés, il a Benoît Thans comme consultant. Un Ben qui dit notamment : " Devant, il y a ce duo Aloys Nong - Mémé Tchité qui ne fait que péter des flammes, comme on dit ici. "

...