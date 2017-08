Rétro - Michaël Goossens: le Standard, "c'est le coeur de ma vie"

Neuf ans au Standard, un but incroyable avec Schalke 04 contre l'Inter Milan, une histoire de Mousquetaires et une envie d'entraîner. Michaël Goossens (44 ans) a des choses à raconter sur sa carrière et en vrai Liégeois il le fait avec le sourire.