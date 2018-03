Rétro - Danny Lenie: des pelouses au docks d'Anvers

Deux saisons ont suffi pour faire entrer la longue chevelure de Danny Lenie dans le coeur des Mouscronnois. Solide dans les duels et buteur porte-bonheur, le défenseur central a connu la montée en D1 et la Coupe de l'UEFA. Après, il est retourné dans les docks d'Anvers. Et donne parfois quelques coups de ciseaux.