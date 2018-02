Rednic : C4 en 4 actes

Acte 1 : " Je veux des renforts "

A la mi-décembre, juste après la victoire contre Ostende qui suit une douloureuse série de 4 points sur 30, on tape la causette dans un recoin du Canonnier avec Mircea Rednic. Il est chaud et nous lâche quelques phrases fortes. Sur le mercato à venir, notamment. " Je vais réclamer des joueurs en janvier, c'est indispensable. " Le Roumain veut se débarrasser de quelques joueurs qui ont peu de temps de jeu et les remplacer par " des gars qui vont mettre une nouvelle concurrence. "

