Real Madrid: "Mon avenir importe peu", clame Zidane

"Je ne pense pas à mon futur, simplement au match qui arrive demain", a expliqué "Zizou" en conférence de presse. "Je me concentre uniquement sur cette chose-là, le reste je ne peux pas contrôler. Ce que je peux contrôler, c'est ce qui va se passer sur le terrain avec mes joueurs. C'est ce qui m'intéresse: se préparer pour faire un bon match de football, le reste on verra plus tard ce qui se passera", a encore exposé le double tenant du titre de la Ligue des champions en concluant: "Mon avenir importe peu".

L'entraîneur français a ensuite été interrogé sur les critiques dont il fait l'objet et sur le fait qu'une victoire mercredi puis le 6 mars pourrait être une façon d'y répondre. "On ne change pas ce que peuvent commenter les gens, je travaille, je suis dans ce que j'aime, à fond dans ma passion, j'essaie de transmettre des choses et le reste je ne peux pas le contrôler", a exposé le Français.

"Par rapport à demain, je n'ai rien à montrer, ce que je veux faire, ce qu'on veut faire c'est penser au match, à bien jouer, pas à tout ce qui peut se dire autour", poursuit-il. "Cela va être un beau match, avec une équipe en face qui risque d'être très forte, qui nous mettra certainement en difficulté, à nous de faire un grand match."

Interrogé ensuite sur son sentiment à l'approche d'une telle affiche de gala, il a assuré qu'il allait "prendre du plaisir". "On est très content de pouvoir disputer deux matches comme ça, on profite tous de vivre ces moments-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de pression particulière, on a préparé la semaine comme d'habitude avec trois ou quatre jours pour préparer ce match."

"Demain avant le match, il y aura certainement un peu plus de pression, comme doivent l'avoir les joueurs, l'entraîneur, pour le match", a encore dit 'Zizou' qui a enfin observé, "étant Marseillais", qu'"il y a une rivalité depuis toujours avec le PSG". "Mais là, c'est Madrid-PSG, je ne vais pas penser à ça".