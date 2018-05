Qui sera le Footballeur professionnel de l'Année 2018?

En cette fin de championnat, les joueurs ont voté en ligne (une nouveauté) afin d'élire le Footballeur professionnel de l'Année. C'est un prix auquel ils accordent une énorme importance. Rien de tel en effet que d'être élu par ses pairs.

Ils élisent aussi le Coach de l'Année et le Rookie de l'Année. Au regard de la bonne saison brugeoise, du retour du Standard, de la présence confirmée de Charleroi au top niveau et de la combativité d'Anderlecht, il y a gros à parier que les clubs en vue lors des PO1 se disputeront ces beaux prix.

D'autre part, les joueurs de Proximus League ont été consultés afin de désigner la vedette numéro 1 de leur série. Le Prix du Footballeur Pro de l'Année avait été inventé en 1981 par Mick Michels et lancé par Sport Foot Magazine et la Pro League. D'autres médias de la presse écrite ont pris le relais au fil des années. La Tribune (RTBF) et Extra Time (VRT) diffuseront des images de cette grande soirée du football belge.