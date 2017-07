Qui arrive? Qui part? Le point sur le mercato estival belge

Anderlecht

In: Ganvoula (Westerlo), Kums (Udinese, Ita, via Watford, Eng), Gerkens (Saint-Trond), Sels (Newcastle), Onyekuru (Eupen via Everton, Eng), Bruno (RB Leipzig, Ger).

Out: Martinez (La Corogne, Esp), Mangala (VfB Stuttgart, Ger), De Maio (Bologne, Ita), Badji (Kayserispor, Tur), Heylen (Zulte Waregem), Leya Iseka (Zulte Waregem), Kawaya (Malines), Trezeguet (Kasimpasaspor, Tur), Matthys (FC Eindhoven, Ned), N'Sakala (Alanyaspor, Tur), Lukebakio (Charleroi).

Antwerp

In: Corryn (Malines).

Out: Buyl (Cercle Bruges).

Charleroi

In: Rezaei (Esteghlal FC, Irn), Fortuna (Braga, Por), Lukebakio (Anderlecht).

Uit: Ferber (Union Saint-Gilloise), Marcq (Gand), Bakar (fin de contrat), Libertiaux (Exc. Mouscron).

Club Bruges

In: Mera (Deportivo Cali, Col), Acolatse (Westerlo), Masovic (FC Cukaricki Stankom, Srb), Dennis (Zorya Luhansk, Ukr), Hubert (Standard), Nakamba (Vitesse, Ned), Vanlerberghe (Malines), Perbet (Gand).

Out: Van Landschoot (FC Eindhoven, Ned), Ibini-Isei (Vancouver Whitecaps FC, Can), Van Vaerenbergh (FC Eindhoven, Ned), J. Schrijvers (Waasland-Beveren), Hooyberghs (FC Eindhoven, Ned), Storm (OHL), Bruzzese (Courtrai), Brodic (Roulers), Bolingoli (Rapid Vienne, Aut), Immers (ADO La Haye, Ned).

Courtrai

In: Lepoint & Verboom (Zulte Waregem), Kumordzi (Genk), Bruzzese (Club Bruges), Ajagun (Panathinakos, Gre).

Out: Veldwijk (Aalesunds FK, Nor), Joãozinho (Tondela, Por), De Mets (Zulte Waregem), Sarr (Châteauroux, Fra).

Eupen

In: Nurudeen, Castro & Aw (Aspire Academy, Qat), Verdier (Malines), Hassan A Fadlalla (Al Sadd SC, Qat), Lotiès (Dijon, Fra), Diallo (Solières), Schouterden (Malines), Tirpan (Excel Mouscron).

Out: Sylla (Gand), Dufour (Roulers), Al-Abdulrahman (Al Sadd SC, Qat), Biersard (Hamoi), Cases (fin de contrat), Onyekuru (Anderlecht via Everton, Eng).

Gand

In: Sylla (KAS Eupen), Koita (Geel), Avila (Chorillo, Pan), Andrijasevic (NK Rijeka, Cro), Inbrum (FC Ashdod, Isr), Marcq (Charleroi), Castro (Heracles, Ned).

Out: Tabekou (Union Saint-Gilloise), Davidzada (Maccabi Tel Aviv, Isr), Olayinka (Zulte Waregem), Wikheim (FC Midtjylland, Den), Vandeputte (fin de contrat), Kujovic (fin de contrat), Vandenbussche (Cercle Bruges), Rabiu (Slovan Bratislava, Svk), Elhamed (FC Ashdod, Isr), Perbet (Club Bruges), R. Schoofs (Malines).

Genk

In: Maehle (Aalborg, Den), Benson (Lierse), Vukovic (FC Sydney, Aus).

Out: Bizot (AZ, Ned), Walsh (Zulte Waregem), Kumordzi (Courtrai), Schevenels (Saint-Trond), Boëtius (FC Bâle, Sui), Vermijl (Lommel United), Ryan (Brighton Hove & Albion, Eng, via Valence, Esp), Thuys (MVV, Ned).

Lokeren

In: Kehli (Roulers), Slagveer (Heerenveen, Ned), Söder (Esbjerg, Den), Marzo (Heerenveen, Ned), Mpati (Union Saint-Gilloise).

Out: Galitsios, Copa, Patosi (Cape Town City FC, Rsa), Gyselinck (Alost), Jambor (NK Osijek, Cro).

Malines

In: Rherras (Heart of Midlothian, Sco), Bandé (Salitas, Bfa), Kawaya (Anderlecht), R. Schoofs (Gand).

Out: Chen, Paulussen, Peffer & Naessens (Westerlo), Vanlerberghe (Club Bruges), Verdier & Schouterden (KAS Eupen), Corryn (Antwerp).

Mouscron

In: Libertiaux (Charleroi), Mbombo (Orebro, Swe), Amallah (Tubize), Butez (Lille, Fra).

Out: Defourny (Tubize), Koçur (CS Fola Esch, Lux), Peyre (Union Saint-Gilloise), Ndembe (Ostende), Tirpan (KAS Eupen).

Ostende

In: Lombaerts (Zenit, Rus), Rajsel (Union Saint-Gilloise), Bah (Standard), Ndembe (Excel Mouscron), Zivkovic (Ajax, Ned), Banda (SC Esmoriz, Por).

Out: Chopin (Union Saint-Gilloise), Loemba, Pedersen, Ovono, Antunes (Saint-Trond), Dimata (VfL Wolfsburg, Ger), Marusic (Lazio, Ita).

Saint-Trond

In: Schevenels (Genk), Antunes (Ostende), Botaka & Vetokele (Charlton Athletic, Eng), Kitsiou & Charisis (PAOK, Gre), Gueye (Hanovre, Ger).

Out: Tchenkoua (contrat rompu), Proschwitz, Vanwelkenhuysen (Olympia Wijgmaal), Cuevas (Chelsea, Eng), Valdivia (Nîmes, Fra), Gerkens (Anderlecht), Peeters (Caen, Fra).

Standard

In: Pocognoli (Brighton & Hove Albion, Eng), Mpoku (Panathinaïkos, Gre).

Out: Enoh (fin de contrat), Bah (Ostende), Dompé (Amiens, Fra), Hubert (Club Bruges), S. Mmaee (MVV, Ned).

Waasland-Beveren

In: Van Damme (libre), Morioka (Slask Wroclaw, Pol), J. Schrijvers (Club Bruges).

Out: Borry (Roulers).

Zulte Waregem

In: De Pauw (Guingamp, Fra), Walsh (Genk), Reichert (Hapoel Tel Aviv, Isr), De Mets (Courtrai), Olayinka (Gand), Heylen et Leya Iseka (Anderlecht), De Sart (Middlesbrough, Eng), Saponjic (Benfica, Por).

Out: Lepoint & Verboom (Courtrai), Lerager (Bordeaux, Fra), Zaidi, Dalsgaard (Brentford, Eng), Essikal (Beerschot-Wilrijk), Ekangamene (Beerschot-Wilrijk, via NAC, Ned), Meïté (AS Monaco, Fra), Ankersen (Aarhus, Den).