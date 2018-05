Quel avenir pour Van Crombrugge ?

Hendrik Van Crombrugge (25 ans) n'a pas été repris par Eupen pour le dernier match. C'était convenu, insiste le gardien, très satisfait d'avoir travaillé avec Claude Makélélé.

Van Crombrugge est prêt à accomplir un nouveau pas en avant. S'il a connu des débuts hésitants avant de fournir de bonnes prestations durant sa première saison en division un, cette année, il a été un pilier sur toute la ligne. Le Brabançon est devenu un gardien complet, même s'il n'a plus tenu son rôle de prédilection, celui de gardien-libéro, sous la direction de Makélélé. "Il m'a demandé de bannir tout risque de mon jeu." Globalement, Van Crombrugge est fort sur sa ligne, sans que ça soit sa caractéristique principale. "On attend d'un gardien moderne qu'il soit précis au pied, qu'il règne dans les 16 mètres et qu'il contrôle l'espace dans le dos d'une défense qui évolue haut. Je maîtrise tous ces aspects. Quand il m'a repris dans la présélection des Diables Rouges (en 2017, ndlr), Roberto Martinez m'a dit que j'étais un gardien complet."

Ce n'est pas pour rien que l'Ajax, toujours en quête de gardiens complets, a frappé à sa porte la saison passée, avec une enveloppe de trois millions. La somme suffisait à Eupen mais le gardien a préféré confirmer sa saison avec son club, d'autant que les clubs belges intéressés trouvaient le montant trop élevé. Le gardien d'Eupen s'attend à ce que son prix ait diminué, même si le directeur général Christoph Henkel a nuancé la somme de 1,5 million avancée par les journaux: "Nous n'avons pas fixé de prix. Nous aviserons une fois les négociations entamées."

Eupen est disposé à collaborer au transfert, d'après Henkel. "Hendrik s'est bien développé chez nous. Nous avons eu l'audace de lui accorder sa chance quand on doutait de lui, à cause de sa jeunesse. Nous ne voulons pas freiner les talents mais l'affaire ne peut pas non plus s'éterniser. Nous devons aussi penser à nous. Il n'est pas question de laisser tout traîner jusqu'à la mi-août."

Van Crombrugge a été annoncé dans plusieurs grands clubs belges la semaine passée mais il ne s'attend pas à une percée rapide. "Il est possible que j'entame la préparation avec Eupen, même si je sais qu'il ne veut pas traîner. Je pense que le carrousel des gardiens ne démarrera qu'à l'issue du Mondial. Gand en envoie un en Russie, comme le Standard." Le Club Bruges s'est informé en hiver ainsi qu'il y a quelques semaines mais suit désormais d'autres pistes. Reste Anderlecht, qui veut d'abord essayer de transférer Matz Sels à titre définitif. Van Crombrugge : "Je ferais pareil si j'étais dirigeant d'Anderlecht, compte tenu de la saison qu'il a signée." ?

Par Geert Foutré