Quatre clubs pour deux places en playoffs I, Eupen et Malines jouent leur maintien

Mathématiquement, quatre formations peuvent encore prétendre aux PO1: le Racing Genk (5e, 44 pts), le Standard (6e, 41), l'Antwerp (7e, 41) et Courtrai (8e, 39). Les Limbourgeois sont en position très favorable. Avec trois points d'avance, ils peuvent aussi compter sur un plus grand nombre de victoires (11 contre 10 pour le Standard et l'Antwerp) ainsi que sur une meilleure différence de buts (+9) que les Liégeois (+1) et les Anversois (-1). Les troupes de Philippe Clément, invaincues depuis 7 matches de championnat, devront valider leur ticket contre La Gantoise (4e, 47), déjà qualifiée.

De son côté, le Standard de Ricardo Sa Pinto veut retrouver les playoffs I après deux ans d'absence. Cela passera par un résultat en déplacement au KV Ostende (10e, 36). L'Antwerp, promu en début de saison, pourrait profiter d'un éventuel faux pas des Liégeois mais n'aura pas la tâche facile sur la pelouse du RSC Anderlecht (2e, 52). Courtrai, une victoire de plus que le Standard et l'Antwerp, pourrait se qualifier si Liégeois et Anversois ne gagnent pas et qu'il s'impose contre Charleroi (3e, 51), sevré de victoires depuis 7 matches.

Dans le bas du classement, Malines et Eupen sont au coude-à-coude. Avec le même nombre de points (24) et de victoires (5) qu'Eupen, les Malinois sont devant uniquement grâce à une meilleure différence de but (-20 contre -21). Malines accueillera Waasland-Beveren (11e, 35) alors que les 'Pandas' de Claude Makelele recevront Mouscron (14, 30). Si les deux clubs devaient terminer avec une même différence de buts, le nombre de réalisations sera déterminant. Avec 36 buts, contre 29 pour le 'Malinwa', ce facteur est largement en faveur de la KAS Eupen.

Les autres rencontres, Lokeren (13e, 31 pts) - Zulte Waregem (12e, 34) et Saint-Trond (9e, 37) - Club Bruges (1er, 64), n'auront que peu d'intérêt.