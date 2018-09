"Quand j'ai vu les salaires, je me suis dit qu'on gagnait bien sa vie à Ostende"

"Venez ", dit Hugo Broos en pénétrant dans son bureau avec la vigueur d'un jeune homme de vingt ans. Enfin, bureau, c'est un bien grand mot pour un conteneur posé à côté des vestiaires et des terrains d'entraînement. Quand on lui fait remarquer que l'endroit est charmant, le directeur sportif rigole. " Bah, ce n'est pas très important. On est bien ici. "

