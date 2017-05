Proximus diffusera aussi les rencontres de championnat

"Proximus est fier d'annoncer qu'un accord a été trouvé avec la Pro League concernant les droits de diffusion de la Jupiler Pro League (D1A), et ce pour les 3 saisons à venir. Ce nouvel accord, ajouté à celui concernant la Proximus League (D1B) de la saison dernière, permet aux clients Proximus d'être les seuls à pouvoir profiter de l'intégralité du football belge professionnel (D1A et D1B) jusqu'en 2020", s'est réjoui l'opérateur.

Le 2 mai, la Pro League avait annoncé avoir accepté "les offres des opérateurs télécom Telenet (pour la langue flamande) et VOO (pour la langue française), pour la diffusion non-exclusive de tous les matches de la Jupiler Pro League en direct, ainsi que le droit d'exploiter des clips durant les matches". La Pro League avait précisé que le modèle de diffusion n'étant pas exclusif, la procédure d'appel restait ouverte pour d'autres candidats.

La Pro League avait attribué à Telenet le droit exclusif de distribuer les matches en direct via une exploitation autonome, appelée 'stand alone' sur les technologies internet et mobiles. Les clubs avaient également décidé de prolonger leur partenariat avec les deux diffuseurs publics VRT et RTBF pour la diffusion de résumés et magazines de la Jupiler Pro League. L'assemblée générale de la Pro League de ce lundi a accordé les droits de diffusion en direct des matches de Jupiler League également à Proximus.