Programme de la 4e journée des play-offs 1 et 2

La 4e journée des play-offs 1 débutera vendredi (20h30) avec la rencontre La Gantoise-Ostende. Revenus à la hauteur des Brugeois au classement, grâce à leur 7 points remportés sur 9, les Gantois de Hein Vanhaezebrouck peuvent marquer des points précieux et assurer leur 2e place en attendant la performance brugeoise à Anderlecht.

Samedi (18h00), Charleroi-Zulte Waregem pourrait offrir un premier succès dans ce tour final à l'une des deux équipes.

Les rencontres des play-offs 2A se joueront toutes samedi. Le choc des leaders entre Saint-Trond et la surprenante Union sera très suivi. Le Standard et son 3e entraîneur de la saison, José Jeunechamps qui a remplacé Aleksandar Jankovic, se rend à Malines (20h30) à la recherche d'une première victoire. Mais les Malinois de Yannick Ferrera, qui a débuté la saison sur le banc du Standard, jouent la première place et ne feront pas de cadeau. Waasland-Beveren cherchera ses premiers points au Lierse.

En play-offs 2B, Genk accueille Mouscron dimanche, trois jours après avoir accueilli le Celta Vigo en quart de finale de l'Europa League. Les Limbourgeois ont gagné leurs trois premiers matchs et sont assurés de rester premiers au soir de la 4e journée. Samedi, Eupen, 2e du groupe à 4 points de Genk, se rend à Courtrai, et Lokeren reçoit Roulers dans le match entre les deux derniers.

Classements des Play-offs 1 et 2 après la 3e journée

- Play-offs 1:

1. Anderlecht

2. La Gantoise

3. Club Bruges

4. Zulte Waregem

5. Ostende

6. Charleroi

- Play-offs 2A:

1. Union

2. Saint-Trond

3. FC Malines

4. Lierse

5. Standard

6. Waasland-Beveren

- Play-offs 2B:

1. Genk

2. Eupen

3. Courtrai

4. Mouscron

5. Lokeren

6. Roulers