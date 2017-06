Préparation des derniers rendez-vous de la saison pour les Diables Rouges

Le sélectionneur national Roberto Martinez a sélectionné 27 joueurs pour ces deux derniers rendez-vous de la saison. Parmi eux, Vincent Kompany, qui n'a plus porté le maillot de l'équipe nationale depuis le 13 octobre 2015 et une rencontre de qualification à l'Euro contre Israël (3-1).

Les Diables Rouges s'entraîneront vendredi et dimanche à Tubize, samedi il y a le 'Family Day' au stade Roi Baudouin, à savoir un entraînement ouvert au public avant une rencontre avec les supporters. Le match amical contre la République tchèque aura lieu lundi (20h45).

La semaine prochaine, les Diables s'entraîneront mardi et mercredi et s'envoleront pour l'Estonie jeudi.

En principe, Roberto Martinez accueillera 25 joueurs à Tubize ce vendredi. Laurent Ciman et Axel Witsel doivent encore jouer un match avec leur club ce week-end. Ils rejoindront le groupe dans un second temps.

La République tchèque est 46e du classement FIFA, les Diables Rouges occupent la 7e position. Depuis l'éclatement de la Tchécoslovaquie, en 1993, Belges et Tchèques se sont affrontés à six reprises. La dernière confrontation remonte à 2009. Les Belges s'étaient inclinés 3-1 à Teplice en amical, Jan Vertonghen étant l'unique buteur de la Belgique. Eliminés au premier tour de l'Euro l'été dernier, les Tchèques pointent en troisième position du groupe C avec 8 points en 5 rencontres, derrière l'Allemagne (15 points) et l'Irlande du Nord (10 points). La rencontre aura lieu lundi 5 juin à 20h45.

Quatre jours plus tard, vendredi 9 juin, les Diables Rouges affronteront l'Estonie à la A. Le Coq Arena de Tallinn. Au match aller, les Belges s'étaient largement imposés 8-1. Ils ont remporté quatre des cinq confrontations avec les Estoniens, ne s'inclinant qu'une seule fois, en 2009 (2-0). L'Estonie est 103e du classement FIFA.

La Belgique est en tête du groupe avec 13 points devant la Grèce (11), qui l'a tenue en échec à Bruxelles en mars dernier (1-1), et la Bosnie. Bosniens et Grecs s'affrontent le 9 juin à Zenica. Ce qui offre à la Belgique la possibilité de distancer un peu plus l'un de ses poursuivants, voire les deux en cas de partage entre ces deux équipes.