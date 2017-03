" Pourquoi Genk ne gagnerait-il pas l'Europa League ? "

En janvier, vous avez déclaré que la saison de Genk serait réussie si vous gagniez la coupe, vous qualifiez pour les PO1 et passiez un tour de plus en Europe.

STUIVENBERG : Je voulais faire entrer ça dans la tête des joueurs. Il s'agissait de l'identité de l'équipe : que voulions-nous dégager pour que les gens aient envie de venir nous voir jouer ? Nous avons aussi discuté des objectifs en matière de prestations. Il fallait donner une direction à notre travail, un sens.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas qualifiés pour les PO1 ?

STUIVENBERG : Nous avons pris trop peu de points en déplacement avant la trêve et depuis mon arrivée, nous avons laissé passer des chances réelles contre Malines et Charleroi.

Malines a neutralisé Alejandro Pozuelo : Laurens Paulussen a empêché votre plaque tournante de jouer.

STUIVENBERG : Il l'avait déjà fait avant le Nouvel-An et nous en avions parlé. Si nous n'avons pas trouvé de solution satisfaisante, c'est à cause de l'exécution, de la complicité entre certains joueurs. Pozuelo est toujours aux alentours du ballon mais si quelqu'un le couvre, notre Espagnol ne doit pas jouer du côté du ballon. S'il s'éloigne du ballon, de préférence vers le flanc, il dégage des espaces au milieu du terrain. C'est là que Leandro Trossard, entre autres, aurait dû pouvoir jouer. Il a essayé mais ça n'a pas marché. Nous avons aussi trouvé trop peu de solutions en arrière et en fin de partie, nous avons concédé un coup franc inutile, qui a permis à Malines de marquer.

Ce noyau est-il assez large et costaud pour lutter sur trois fronts ?

STUIVENBERG : Même des clubs qui possèdent un large noyau ont des problèmes, partout en Europe. Mon jeune groupe a souffert mais il a quand même été excellent. Nous avons eu peu de blessures et nous n'avons jamais été balayés sur le terrain.

Genk doit-il se fixer moins d'objectifs, à l'avenir ?

STUIVENBERG : Si on avait été éliminé dès la première confrontation européenne, on aurait disputé beaucoup moins de matches. Aurions-nous pour autant atteint les PO1 et la finale de la coupe ? Je n'en sais rien. Mais nous aurions eu plus de temps pour nous entraîner. Je regrette ce manque de temps mais quand vous êtes encore sur trois fronts en janvier, vous ne pouvez pas dire : je supprime ça ou ça. Un footballeur doit toujours viser le plus haut possible.

Genk peut-il gagner l'Europa League ?

STUIVENBERG : Pourquoi pas ? Si nous nous appuyons sur nos points forts et que nous avons un brin de chance, nous pouvons aussi éliminer de grands clubs.

Par Kristof De Ryck

Retrouvez l'intégralité de l'interview d'Albert Stuivenberg dans votre Sport/Foot Magazine