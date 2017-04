PO1: un doublé de Simon fait chuter Bruges et propulse La Gantoise sur le podium

Moins de deux heures après la tornade Gilbert à Audenaerde, la Ghelamco Arena de Gand attirait à son tour tous les regards vers la Flandre, compte tenu de l'importantissime enjeu du derby La Gantoise - FC Brugeois de la 1e journée du play-off I de la Jupiler Pro League de football. Mais si le champion de Belgique de cyclisme a gagné la course en ligne, Bruges, distancé à la mi-temps (2-1) après avoir pourtant mené 0-1 et joué 40 minutes en supériorité numérique, a lui perdu la course poursuite...