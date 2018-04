PO1: Genk et Bruges se neutralisent (1-1)

Le premier match de la 6e journée des playoffs 1 du championnat de Belgique de football s'est terminé vendredi par un partage entre Genk et le Club Bruges (1-1). Wesley Moraes (65e) a ouvert la marque pour Bruges et Leandro Trossard a rapidement assuré l'égalisation limbourgeoise (69e). Au classement, les deux équipes font du sur-place: le Club Bruges reste premier (42 points) et Genk 5e (31).