PO1: Charleroi et Ostende se neutralisent

Charleroi et Ostende visaient le podium et donc l'Europe samedi au Mambourg après la défaite, 1-2, de Zulte Waregem contre Anderlecht vendredi soir en ouverture des PO1. L'un et l'autre ont cependant échoué. Le score nul, 1-1, qui sanctionna cette partie, laisse en effet les deux équipes à un point de la 3e place.