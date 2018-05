PO1: Anderlecht et Charleroi réalisent une mauvaise affaire

En première période, ce sont les Gantois qui se créaient la première occasion de la partie. La tête de Gigot prenait la direction du but mais Sels était à la parade pour empêcher les Buffalos d'ouvrir le score. Anderlecht tentait de mettre le nez à la fenêtre et Teodorczyk ne passait pas loin du 0-1. Dos au but, le Polonais tentait un tir en talonnade qui frôlait le montant du but de Kalinic.

Après la pause, les Gantois mettaient la pression sur les Bruxellois mais ni Kubo, ni Kalu ne parvenaient à tromper Sels. La délivrance venait finalement des pieds de Moses Simon. Esseulé au deuxième poteau, le Nigérian reprenait parfaitement un centre de Roman Yaremchuk pour donner l'avance aux Buffalos. En fin de match, les Bruxellois tentaient le tout pour le tout mais ne parvenaient pas à inquiéter Kalinic.

Pour encore décrocher la deuxième place, Anderlecht devra s'imposer face à Genk dimanche prochain et espérer dans le même temps une défaite du Standard face à Bruges.

Dans le troisième match de la journée, les Carolos, de leur côté, ont également réalisé une mauvaise opération en s'inclinant 4-1 sur le terrain de Genk. Samata (25e) avait donné l'avance aux Limbourgeois mais les Carolos ont rapidement réagi via Benavente (31e) avant de s'écrouler. Trossard (34e) redonnait l'avance à Genk avant le repos. En deuxième période, Samata (61e) et Ndongala (77e) fixaient le score final à 4-1.

Sixièmes, les Carolos devront s'imposer face au Standard dimanche prochain et espérer une défaite de Genk à Anderlecht pour décrocher la cinquième place, synonyme de barrage face au vainqueur des playoffs 2 pour le dernier ticket pour l'Europa League.