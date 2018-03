Playoffs: Standard/Charleroi donne le coup d'envoi du sprint final pour le titre

Bruges démarre cette deuxième et décisive phase en pole position. Les Brugeois ont dominé la phase classique, qu'ils ont terminée avec 12 points d'avance sur le deuxième, Anderlecht. Mais la formule est désormais connue, les points ont été divisés par deux. C'est donc avec un viatique de 6 unités sur le tenant du titre que les Blauw-zwart (34 points) entameront ce mini-championnat.

Autant dire que les troupes d'Ivan Leko ne doivent pas louper leur début de campagne car le 15 avril, lors de la 3e journée, ils se rendront à Anderlecht dans ce qui pourrait être le tournant du championnat. Il faudra toutefois attendre lundi (18h00) pour voir les Brugeois entrer en lice, face à Genk (5e, 22 points), à domicile.

La veille (18h00), Anderlecht (28 points) aura l'occasion de mettre la pression sur le leader lors de la visite de La Gantoise (4e, 25 points). Mais les 'Buffalos' ont bien terminé la saison régulière et n'auront que 3 unités de moins que leurs adversaires du jour au coup d'envoi. Ils ont l'occasion à la fois de se replacer dans la course à la Ligue des Champions et de jouer un mauvais tour à leur ancien mentor, Hein Vanhaezebrouck.

Les playoffs débuteront en fanfare vendredi à 20h30 avec un duel toujours très attendu entre le Standard et Charleroi. Les Liégeois ont le vent en poupe. Qualifiés in extremis après un retournement de situation à Ostende (victoire 2-3), ils ont remporté la Coupe de Belgique une semaine plus tard. Avec 22 points, 12 de moins que le leader brugeois, ils n'ont rien à perdre dans ce mini-championnat, qu'ils peuvent aborder l'esprit libre. A l'inverse, Charleroi aura plus de pression. En se qualifiant pour la troisième fois en quatre ans, les hommes de Felice Mazzu ont rempli leur mission. Mais, longtemps deuxièmes du championnat, ils n'ont plus gagné depuis le 19 janvier. Ils ont ensuite été battus à Eupen, enchaîné six partages et perdu lors de la dernière journée à Courtrai. Troisièmes avec 26 points, ils devront se battre jusqu'au bout pour décrocher une qualification européenne qui semblait largement à leur portée il y a quelques semaines.

- Playoffs II -

Ce week-end marque également le coup d'envoi des playoffs II. Dans le groupe A, Courtrai recevra Waasland-Beveren samedi à 18h. Deux heures plus tard, le Lierse, l'un des trois clubs de D1B impliqués dans cette phase, se mesurera à Mouscron. Le lendemain, un autre pensionnaire de Proximus League, Oud-Heverlee Louvain, rendra visite à Zulte Waregem.

Dans le groupe B, Lokeren et Saint-Trond se défieront samedi à 20h00. A 20h30, Eupen, sauvé in extremis, recevra Beerschot Wilrijk, battu par le Cercle Bruges dans le match pour la montée en Jupiler Pro League. Antwerp/Ostende est programmé lundi à 14h30.