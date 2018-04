Playoffs 1: Genk domine le Standard et tient sa revanche

Déjà dos au mur dans ces playoffs, Genk démarrait la rencontre avec des intentions offensives tandis que le Standard se montrait plus attentiste. Les Limbourgeois mettaient d'entrée de jeu les Liégeois sous pression mais ne parvenaient pas à mettre Ochoa à contribution malgré quelques incursions dans le rectangle. Le Standard, de son côté, se montrait timide offensivement et le score restait vierge au repos. Après la pause, Genk reprenait avec les mêmes intentions et était récompensé d'un penalty pour une poussée de Pocognoli sur Samatta. Leonard Trossard se chargeait de transformer le coup de réparation (49e). Dominateurs, les joueurs de Philippe Clement galvaudaient leurs occasions à l'image de Pozuelo qui trouvait le poteau d'Ochoa (73e). Le Standard tentait alors de mettre le nez à la fenêtre et, sur un coup franc, Emond était au bon endroit pour égaliser. Après avoir validé le but, l'arbitre Bram Van Driessche consultait l'assistance vidéo et revenait sur sa décision. De quoi faire sortir Ricardo Sa Pinto de ses gonds. La fin de match était houleuse et Luyindama était exclu pour un coup volontaire sur Seck (90e+4). Avec cette victoire, Genk (25 points) reprend la cinquième place et revient à un point de Charleroi, quatrième. Le Standard, de son côté, recule à la sixième place, à égalité de points avec son adversaire du jour. Dimanche à 18 heures, le derby des Flandres entre La Gantoise et Bruges mettra un terme à la deuxième journée des Playoffs 1.