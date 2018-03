Play-offs, mode d'emploi

Les six clubs qualifiés pour les playoffs 1 s'affrontent dans un mini-championnat avec leurs points acquis lors de la phase régulière divisés par 2.

D'ici là, le football belge vivra au rythme de la finale de la Coupe de Belgique, qui opposera Genk au Standard samedi, et le match de préparation des Diables Rouges face à l'Arabie Saoudite le 27 mars.

Le futur champion de Belgique sera directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions (avec une première rencontre à disputer le 18 ou 19 septembre), tandis que son dauphin disputera le 3e et avant-dernier tour préliminaire de la C1 (les 7-8 août et 14 août). Les perdants de ce 3e tour, et les perdants du 4e tour (les barrages), seront cette année directement versés dans les poules de l'Europa League.

Le vainqueur de la Coupe de Belgique jouera aussi directement les poules de l'Europa League.

Le 3e du championnat sera qualifié pour le 3e et avant-dernier tour préliminaire de l'Europa League. Le 4e (ou le 5e si le vainqueur de la Coupe termine dans le top 4) disputera un barrage face au vainqueur des play-offs II dont l'enjeu sera un billet pour le 2e tour préliminaire de l'Europa League.

Leader au terme des 30 journées de la phase classique du championnat, le FC Bruges est déjà assuré d'une place au 3e tour préliminaire de l'Europa League.

Les trois clubs de D1B engagés en play-offs II (Beerschot-Wilrijk, OHL et le Lierse) pourront éventuellement décrocher un ticket européen, mais ne pourront pas être promus en Jupiler Pro League. C'est le Cercle de Bruges, vainqueur de la finale de Proximus League face au Beerschot Wilrijk, qui montera en D1A, tandis que Malines est relégué en D1B.